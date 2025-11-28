羽田空港第2ターミナルでトイレの水が流れないトラブルが起きています。現在のところの復旧のメドは立っていないということです。羽田空港のターミナル運営会社によりますと、第2ターミナルに144か所あるトイレのうち最大およそ7割で28日朝から水が流れなくなるトラブルが発生しているということです、一部のトイレでは職員が毎回バケツで水を流すことで利用できるようにしていますが、現在も全フロアの51か所のトイレを使用禁止に