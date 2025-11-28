乃木坂46久保史緒里（24）の卒業コンサートが11月26、27日に横浜アリーナで開催された。2016年9月4日に3期生として加入して以降、アイドル活動にとどまらず、NHK大河ドラマ「どうする家康」などドラマ作品、舞台作品にも多数出演し、女優としても着実にキャリアを積み重ねてきた。2日間にわたる卒業コンサートでは9年間にわたるアイドル人生を総括するような、非常に濃厚なステージが展開された。また、両日ともインターネット生配