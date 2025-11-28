とこなめ観光協会は２８日、「招き猫」をテーマにした「とこなめ焼まねき猫まつり」を１２月６日と７日の２日間、イオンモール常滑にて開催することを発表した。招き猫生産量日本一の愛知・常滑市。常滑焼の招き猫は「常滑系（とこなめけい）」と呼ばれ、丸い大きな目と、二頭身の姿が特徴だ。会場では招き猫の展示や、魅力を紹介するパネル展示を実施。見て学ぶだけでなく、オリジナル招き猫を作る陶芸体験や、招き猫絵付け