プロ野球ウエスタン・リーグのくふうハヤテは２８日、元オリックス深谷亮司バッテリーコーチ、元ＤｅＮＡ山下幸輝守備走塁コーチが今季限りで退団すると発表した。いずれも本人の意向によるもので、１２月１１日まで行われる秋季キャンプ（ちゅ〜るスタジアム清水）をもってチームを離れる。深谷コーチは球団を通じて「第二の故郷である静岡で再び野球に携わることができ、感謝の３年間でした。静岡野球界の益々のご発展と、今