俳優の北川景子が30日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜後10：00）に出演し、連続テレビ小説『ばけばけ』出演するに至るエピソードを明かす。【番組カット】秋を感じさせるワンピースで登場した北川景子林修が“時代のカリスマ”と対峙する大人気企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、『あなたを奪ったその日から』『ばけばけ』『ナイトフラワー』など話題作への出演が続く北川。今回のインタビューでも