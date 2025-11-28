就実大学・短期大学 就実大学は28日、新しい学長に人文科学部長の井上あえか教授（61）が就任する人事を発表しました。任期は2026年4月1日から3年間です。 学内に設置した学長候補者選考管理委員会の選考を経て、27日の理事会で審議され、承認されました。 井上さんは東京都出身で、南アジア現代史・地域研究が専門分野です。