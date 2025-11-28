車が好きな方でしたら、高い走行性能や上質な内装、ブランド性を兼ね備えたトヨタの「レクサス」は憧れの車かもしれません。一方、憧れだけで高級車を選ぶと家計にも影響を及ぼす可能性があるため、注意が必要でしょう。 本記事では、車を購入する際のローンの目安や残価設定ローン（残クレ）という選択、車の維持費を中心に解説します。 車のローンは“年収の5割以下”がひとつの目安 車をロ