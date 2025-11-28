歌手の知念里奈（44）が28日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。バレエダンサーの長男・井上慈英（19）について語った。2児の母である知念は「子供が芸能界を目指したら全力で止めるっぽい」との質問に、三角の札で回答。「息子が今バレエダンサーを目指してるので、ちょっと違うんですけど表に出るっていう意味では、同じ感じになったなと」と答えた。番組で長男の写真が紹介されると、一