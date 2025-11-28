28日午前、埼玉県越谷市の郵便局に89歳の女性が運転する車が突っ込み郵便局の職員4人が軽いケガをしました。警察によりますと28日午前11時前、越谷市の越谷レイクタウン郵便局で「車が建物に突っ込んでいる」と目撃者の女性から110番通報がありました。89歳の女性が運転するSUVタイプの車が駐車場で駐車する際に郵便局に突っ込んだとみられています。この事故で郵便局内にいた郵便局の職員4人が軽いケガをしました。警察の任意の聞