楊濤さんの鋦瓷作品。（１０月３１日撮影、淄博＝新華社配信）【新華社済南11月28日】中国の「鋦瓷（きょくし）」は、破損した陶磁器に鎹（かすがい）を打ちつけて修復する技術として古くから伝えられている。陶磁器づくりの歴史が長い山東省淄博（しはく）市では、この技を受け継ぐ職人たちが、元は単なる修理のための技法だった鋦瓷を芸術の域にまで高めてきた。2021年11月には、淄博%