日本野球機構（ＮＰＢ）は２８日、日本ハムから国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使した松本剛外野手と巨人が２０２６年度選手契約締結に合意したと公示した。中日のウォルターズ投手については野球協約第１２０条（ウエイバーの不請求）により、自由契約選手として公示。日本ハム育成のマイカ与那嶺捕手は、育成選手統一契約書第２０条により自由契約選手として公示した。