「警察官」には、国家公務員として警察庁に勤める「キャリア警察官」と、各都道府県で働く地方公務員の「ノンキャリア警察官」の2パターンがあります。 この両者では、待遇や昇進スピードに違いがあるようです。本記事では、年収や採用の仕組みなどを紹介し、キャリア組の実態をチェックします。 「警察官」のいわゆる“キャリア組”とは？ 国家公安委員会が2000年に発表した「警察刷新に関する緊急提言