神奈川・横浜市で28日朝、建物4棟が焼ける火事があり、住人とみられる男性が死亡しました。午前8時ごろ、横浜市鶴見区の住宅で「建物2階から火が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。消防車など28台が出動し、火は約1時間後にほぼ消し止められましたが建物4棟が焼けました。近隣住民：火がすごく燃え上がっていて窓ガラスが割れる音と爆発音で怖かった。警察や消防によりますと、この火事で住人とみられる50代の男性の