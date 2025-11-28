40周年を迎えた「ゴールデンディスクアワード」が、2次アーティストラインナップを公開した。同表彰式を主催、主管するHLL中央が27日に発表したリストによると、来年1月10日、Stray Kids、JENNIE、BOYNEXTDOOR、ATTEZらが参加する。26日の1次リストにはLE SSERAFIM、IVE、NCT WISH、ENHYPEN、CORTISらが出演することが決まり、これまで、18チームの出演が確定した。ゴールデンディスクアワードは来年1月10日、台北ドームで開かれる