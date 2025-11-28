「台風のたまご」熱帯低気圧が発生 気象庁によりますと、きょう（28日）南シナ海で熱帯低気圧が発生しました。 【写真を見る】【台風情報】11月下旬なのに...「台風のたまご」熱帯低気圧が発生あす（29日）にも台風に発達か今後の進路は？【気象庁 28日午後1時15分発表】 熱帯低気圧は、午後0時現在、南シナ海をゆっくりと北東へ進んでいます。中心の気圧は1008ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大