タレントの堀ちえみが27日に自身のアメブロを更新。自宅で一足早いクリスマスパーティを開催したことを報告した。この日、堀は「クリスマスの飾り付けを終えて」と切り出し「今夜は随分と早めのクリスマスパーティー」と説明。「夕飯作るぞ！！！」と意気込みをつづった。その後更新したブログでは「何故か早めのクリパ。お料理も作り終えて、スタートです」とパーティの開始を報告し、食卓に並んだ豪華な手料理の数々を公開。一方