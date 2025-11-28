タレントの北斗晶が27日に自身のアメブロを更新。生放送後に自身へのご褒美として購入したスイーツについてつづった。この日、北斗は昼食に「関テレのたまごサンド美味しいのよ〜（シンプルで昔ながらな感じが好き）」とお気に入りのたまごサンドを食べたことを報告。顔にできていた発疹については「お陰様で、かなり治りましたー」と快方に向かっていることを明かし「今週中にはきっと綺麗に治る気がします！！」とつづった。その