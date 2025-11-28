オリックスは２８日、大阪市内のホテルで新人選手入団発表記者会見を開いた。背番号も発表され、ドラフト１位の延岡学園・藤川敦也投手が「３１」を背負うことになった。今年まで２０１８年ドラフト１位の正二塁手・太田椋、過去には小谷野栄一や塩崎真ら中心選手が背負った番号。「若い選手の方々がたくさん活躍しているチーム。日本球界の『顔』と言ってもらえるようなピッチャーになりたい」と誓った。また、藤川は福岡出