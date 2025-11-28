日本ハムからトレードで加入した阪神・伏見寅威捕手が２８日、兵庫・西宮市内の球団事務所で入団会見に臨んだ。「正直、急だったので驚きがあったんですけど、選手にとってトレードはポジティブなもの。前向きな気持ちです」と現在の心境を明かした。１２年にドラフト３位でオリックスに入団。２３年に日本ハムへＦＡ移籍するまで関西で過ごした。「何か引き寄せられているような気がします。第二の故郷が当てはまるのかな。