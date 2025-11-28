渡嘉敷勝男氏（65）、竹原慎二氏（53）、畑山隆則氏（50）のボクシング元世界王者が、YouTube「ぶっちゃけチャンネル」に出演。試合前は真っ二つに割れた今月14日のWBC世界バンタム級王座決定戦で、最初から唯一ブレない予想を貫いた人物を称えた。井上拓真（29＝大橋）が大差判定で那須川天心（27＝帝拳）に格闘技人生で公式戦初黒星を与えて新王者に輝いた。そもそもこのカードが実現するきっかけとなったのは、拓真の兄・