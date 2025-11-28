北海道電力が２０２７年早期の再稼働を目指す泊（とまり）原子力発電所３号機（北海道泊村）について、鈴木直道知事は２８日、道議会本会議の一般質問に答え、「原発の活用は当面取り得る現実的な選択」と述べ、再稼働を容認する意向を表明した。議会議論を踏まえ、１２月までに同意の是非について最終判断するとみられる。鈴木知事は、泊原発の立地・周辺４町村のほとんどが同意していることや、再稼働により電気料金の値下が