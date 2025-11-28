埼玉県越谷市の郵便局に89歳の女性が運転する車が突っ込み、職員4人がけがをしました。【写真を見る】「アクセルとブレーキを踏み間違えた」89歳女性が運転する車が郵便局に突っ込む職員4人けが埼玉・越谷市午前10時50分ごろ、越谷市の越谷レイクタウン郵便局で「車が突っ込んだ」と近くにいた女性から110番通報がありました。警察によりますと、89歳の女性が運転する乗用車が郵便局の入り口付近のガラスを突き破り、中にいた4