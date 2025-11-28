神戸地検は元兵庫県議の名誉を傷つけたとして逮捕されていた、NHK党の立花孝志党首を名誉毀損の罪で起訴しました。起訴状によりますと、NHK党の党首・立花孝志被告（58）は、選挙の街頭演説などで元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取り調べを受けているのは、多分間違いない」などと発言し、竹内さんの名誉を生前と死後にわたって傷つけた罪に問われています。神戸地検は、立花被告の認否を明らかにしていません。立花被告