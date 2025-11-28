【モデルプレス＝2025/11/28】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が11月27日、自身のInstagramを更新。夫で元サッカー日本代表の本並健治氏と「パパが大好き」な2歳長女の仲良しショットを公開し、話題となっている。【写真】42歳元なでしこ「娘さん可愛い」夫＆娘のじゃれあいショット◆丸山桂里奈、夫と長女のおうち2ショット公開丸山は「パパが大好きな娘 癒されてます」とつづり、夫と長女の2ショット写真を複数枚