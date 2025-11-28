坂出天狗まつり実行委員会提供 香川県坂出市が2026年2月8日、第32回坂出天狗マラソン大会を開催します。 15km（18歳以上）と５km（小学生以上）の2つのコースがあり、林田運動公園をスタートして瀬戸大橋が見える海岸線などを走ります。 坂出市は、白峰山相模坊の天狗伝承にちなみ、毎年2月に天狗まつりを開催しています。ゴールしたランナーには、銀杏、にんじん、さつまいも、しいたけ、ご