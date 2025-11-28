環境省が9月から12月まで実施している「リチウムイオン電池による火災防止強化キャンペーン」が、思わぬ形で注目を集めています。人気ゲーム「アイドルマスター ミリオンライブ！」とコラボしているほか、12月末のコミックマーケット107にも出展することがSNSで話題になっているためです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■環境省は「ミリマス」周防桃子＆北沢志保とコラボ中エネルギー効率が高く経済性に