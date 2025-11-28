２８日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６１．５１ポイント（０．２４％）安の２５８８４．４２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２０．０３ポイント（０．２２％）安の９１４４．８４ポイントと５日ぶりに反落した。売買代金は７５４億９５８０万香港ドルに縮小している（２７日前場は１１７１億６９９０万香港ドル）。中国景気指標の発表を前に、買いが