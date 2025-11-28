食品の値上げについて、今年は2年ぶりに2万品目を超えたものの、来年は大幅に減り、値上げラッシュは来年の春にかけて、一時的に収束するとの見通しが発表されました。帝国データバンクによりますと、主要な食品メーカー195社を対象とした調査の結果、今年1年間の飲料や食料品の値上げは去年の1.6倍を上回る2万609品目でした。原材料やエネルギー費の上昇などに加えて、人件費などサービス価格の上昇が、値上げラッシュの主な要因