世界平和統一家庭連合（旧統一教会）が2015年に名称を変更した経緯を記した行政文書を開示しないのは違法として、神戸学院大の上脇博之教授が国に不開示決定の取り消しなどを求めた訴訟で大阪地裁（横田典子裁判長）は28日、決定の一部を取り消す判決を言い渡した。訴状などによると、旧統一教会は1997年に名称変更を文化庁に相談し拒否されたが、2015年に当時の「世界基督教統一神霊協会」から「世界平和統一家庭連合」への変