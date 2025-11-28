雲南省の雲竜天池国家級自然保護区で16日、保護区竜馬山エリアで滇金絲猴（雲南キンシコウ）のモニタリング・パトロールを展開していた管理・保護職員が、雲南キンシコウの群れが山を移動する様子を捉えた映像の撮影に成功した。人民網が伝えた。撮影に参加した管理・保護職員の楊子兵（ヤン・ズービン）さんによると、雲南キンシコウの群れは同日午後、活動・移動を始め、その時間は約30分続いた。「映像に映っていない雲南