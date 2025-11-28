中国工業情報化部が11月27日に発表したデータによると、現在、中国では、消費財の品目数は2億3000万に達しており、家電、家具、文化・スポーツ用品、アパレル類など100品目以上の生産量が世界一となっています。紹介によると、今年1〜9月に中国では、スマートドローン航空機製造の付加価値が前年同期比59．9％増で、スマート車載機器製造の付加価値が同25．1％増えました。また、自動運転レベル2（部分運転自動化）の複合運転支援