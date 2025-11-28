「セブンイレブン」は、12月2日（火）から、ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とのコラボキャンペーンを、全国の店舗で開催する。これに先駆け、11月28日（金）に、本キャンペーンをいち早く体験できる「ちいかわと冬をたのしんじゃお! セブン‐イレブン×ちいかわ」PR発表会が都内で実施。森香澄に加えて、ちいかわ、ハチワレ、うさぎがサプライズ登場した。【動画】うさぎがセブンイレブンのお偉いさんに詰め寄る!?PR発表会