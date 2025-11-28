¡ÖÆÁÅç¥µ¥Ý¤Î¤ì¤ó¤¯¤ó¤È´ÑÀï¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×ÇÐÍ¥¤Î¾¡Â¼À¯¿®¤¬º£¤ÏË´¤­ÌÁÍ§¤Î°ä±Æ¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼´ÑÀï¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÁÅç¥µ¥Ý¤Î¤ì¤ó¤¯¤ó¤È´ÑÀï¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×X¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢23Æü¤ËNACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿J1¾º³Ê¤òÁè¤¦J2ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò´ÑÀï¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¼ê¤Ë¤·¤¿°ä±Æ¤Ë¤Ï2018Ç¯2·î¤Ë66ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÂç¿ùÎú¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Ìò¼Ô