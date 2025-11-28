普段は穏やかな笑顔を見せるが、ピッチに立てば闘志全開。試合前にエンブレムを握って気合を入れる姿は、もうお馴染みだ。角田涼太朗、26歳。今年８月にカーディフ・シティFC（イングランド）から１年半ぶりに横浜F・マリノスに復帰したCBは、それからの約４か月をこう振り返る。「本当に毎日が充実しているなという感じです」角田は筑波大蹴球部に在籍中の2021年７月に、横浜FMとプロ契約。22年シーズンにチームのリーグ優勝