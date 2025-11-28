エンが運営する「エンバイト」は、「職場のルール・マナー」に関するアンケート調査の結果を11月26日に発表した。同調査は2025年9月25日〜10月22日の期間、「エンバイト」ユーザー1,298人を対象にインターネットを用いて行われた。81％が、仕事を選ぶ際、服装や働き方など職場のルールの自由度を重視すると回答仕事を選ぶ際、職場のルール(服装、髪型、働き方など)の自由度をどの程度重視するか聞いたところ、81％が「重視する」と