【モデルプレス＝2025/11/28】モデルで女優のKoki,が28日、自身のInstagramを更新。母親である歌手の工藤静香との2ショット写真を公開し、反響が寄せられている。【写真】キムタクの妻＆娘「遺伝子強い」車内2ショット◆Koki,、母・工藤静香との車内2ショット公開Koki,は「お出かけ with mum」とコメントを添え、母親の工藤と一緒に車内から自撮りをする写真を公開。笑顔を見せており、2人の仲睦まじい様子がうかがえる。◆Koki,の