JTは12月8日より、加熱式たばこ用デバイス「Ploom AURA」の定番カラーのスターターキットを、期間限定の特別価格1,480円で販売する。「Ploom AURA」の年末年始割「Ploom AURA」は、JT独自の新加熱技術”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感と、たばこ本来の味を愉しむことのできる加熱式たばこ用デバイス。新搭載の”HEAT SELECT SYSTEM”により、自分の好みに合った4つの加熱モードを選択することができる。今回は、より多