２８日午前、和歌山県美浜町の交差点で軽乗用車と乗用車の事故があり、車の助手席に乗っていた４歳の女の子が死亡しました。午前９時１０分すぎ、和歌山県美浜町の信号がない交差点で「車と車の事故です。子どもが投げ出されている」と警察に通報がありました。警察によりますと、北向きに走行していた軽乗用車が、東から進入してきた普通乗用車と衝突し、横転したということです。この事故で、軽乗用車の助手席に座っていた４歳の