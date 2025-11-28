オリックスの新人入団会見が28日、大阪市内のホテルで開かれた。ドラフト5位の高谷舟投手（22＝北海学園大）は、憧れの山本由伸（ドジャース）がプロ入り当初に付けていた背番号43を付ける。「初めて背番号の入ったユニホームを着ましたが、似合っていると思います。素晴らしい投手がたくさんいるので、日常生活だったり野球の面で学んでいきたい」最速153キロ右腕で、目標は山本由伸と同じ3年目での最優秀防御率。「質の