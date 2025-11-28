オリックスの新人入団会見が28日、大阪市内のホテルで開かれた。ドラフト1位の藤川敦也投手（18＝延岡学園）は背番号31に決定。18年ドラフト1位の太田が昨季まで付けていた番号を背負う。ドラフト2位の森陽樹投手（18＝大阪桐蔭）は「36」、同3位の佐藤龍月投手（18＝健大高崎）は「41」に決まった。新人選手の背番号は以下のとおり。ドラフト1位・藤川敦也投手…「31」同2位・森陽樹投手…「36」同3位・佐藤龍月投