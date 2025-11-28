【新華社コルガス11月28日】中国新疆ウイグル自治区のコルガス税関が発表した統計によると、カザフスタンとの国境に位置する同自治区コルガス口岸（通関地）を経由した1〜10月の自動車輸出台数は前年同期比3.2％増の34万1千台で、うち電気自動車（EV）は44.7％増の14万1千台となった。新エネルギー車（NEV）は中央アジア5カ国やロシアで需要が高く、主要な輸出品目となっている。国内最大の自動車輸出陸路通関地であるコルガス