バルチック海運指数=11/27時点=11営業日連続で上昇 バルチック海運指数 2480（前日比：3.29%） ハンディマックス・インデックス 825（前日比：0.36%） パナマックス・インデックス 1962（前日比：-0.15%） ＊バルチック海運指数はハンディマックス、パナマックス、ケープサイズなど船舶のサイズごとの海上運賃指数をまとめた総合指数。