CME商品先物の取引停止原油や金、株、債券が停止「近いうち解決」 CMEグループがデータセンターで冷却の問題が発生したため、商品先物とオプション取引を停止した。近いうちに問題解決する見通し。 日本時間11時40分頃からダウやナスダックなど株式、債券、原油や金など複数先物が停止している。短期間の停止でも停止中の遅れ取り戻そうとボラティリティが急上昇する恐れがある。