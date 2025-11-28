12月4日開幕のフィギュアスケートGPファイナル（名古屋）に初出場する女子の中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が28日、千葉県船橋市の三井不動産アイスパーク船橋で練習を公開した。SP、フリーの曲かけを行い、ルッツ―トーループの連続3回転ジャンプなどを見せた。シニア1年目の中井は10月のGPシリーズ第1戦フランス大会でトリプルアクセルを決めてGP初出場優勝を飾り、五輪メダル候補に名乗りを上げた。注目度が一気に上がり