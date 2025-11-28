◇サッカー FIFA U-17ワールドカップカタール(11月3日〜27日、カタール)『FIFA U-17ワールドカップ』の決勝、3位決定戦が現地時間27日に行われ、ポルトガルが初優勝を飾りました。U-17欧州王者のポルトガルは前半32分、右サイドから崩して、1点を先制。終盤、オーストリアに攻め込まれますが、この1点を守り切りました。ポルトガルは初優勝。グループステージでは日本に1-2で敗れましたが、ノックアウトステージでベルギー、メキシ