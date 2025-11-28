NPB(日本野球機構)は28日、中日・ウォルターズ投手が自由契約選手となったことを発表しました。ウォルターズ投手は今季から中日でプレー。195cm・102キロの大型助っ人右腕です。2015年にはブリュワーズと契約しプロの世界へ。2022年には現ドジャースの大谷翔平選手が在籍していたエンゼルスでメジャー初登板を迎えていました。中日では、ファームの1度の先発を含む33試合に登板。防御率3.41をマークしました。6月には1軍デビューを