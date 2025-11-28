【第十服「魔女と没落」前編】 11月28日 公開 【拡大画像へ】 ヒーローズは11月28日、柴田康平氏によるマンガ「魔女とくゅらす」第十服「魔女と没落」前編をコミプレにて公開した。 本作は、窓辺で煙草を燻らせるダウナーな魔女シエンと、しっかり者の弟子・タマが織りなす、堕落的日常コメディ。今回は、薬の影響で眠れなくなったタマが、寝られる薬の制作を懇願する。