アルバルク東京を運営するトヨタアルバルク東京株式会社は11月28日、東京都との包括連携協定「ワイドコラボ協定」を締結したと発表した。本協定は、複数の政策分野で横断的に連携し、地域社会の発展と都民サービスの向上を図ることを目的としている。 同社は2025年10月、江東区青海の臨海副都心エリアに開業した「TOYOTA ARENA TOKYO」の運営を開始した。今回の協定を機に、新アリーナを拠点とした地域活性化や