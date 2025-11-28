Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅは３日続伸となっている。同社はきょう、埼玉県と災害時などにおける無人航空機（ドローン）の運用に関する協定を締結したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。 同社が開発した屋内点検用ドローン「ＩＢＩＳ２」は、埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故の現場調査でも活用され、その有用性が高く評価されたことが今回の協定締結に至ったという。 出所：MINKABU PRESS