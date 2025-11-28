ピクセルカンパニーズが大幅続落している。東京証券取引所が２７日、同社株を監理銘柄（審査中）に指定したことが嫌気されている。同社が２７日に「（訂正）『２０２５年１２月期第３四半期決算短信の開示が四半期末後４５日を超えることに関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」及び「（訂正）『公認会計士の辞任及び一時会計監査人の選任に関するお知らせ』の一部訂正に関するお知らせ」を発表したことを受けて、